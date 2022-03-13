Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da, tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Mara Mahallesi 1310 Sokak içerisindeki ikametinde oturan Mehmet K.(55) isimli kişi ile yanına gelen ve arkadaşı olduğu öğrenilen Ayhan B. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ayhan B., eline aldığı bıçakla Mehmet K.'yi göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Mehmet K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Ayhan B. isimli şahıs ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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