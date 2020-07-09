Adıyaman'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı Adıyaman'da, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Koşu Parkı yan tarafında yolda yürüyen Aydın A. (35), bilinmeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın A., için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydın A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aydın A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirtilen bölgede incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA