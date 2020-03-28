Adıyaman'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İki grup arasında Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirilerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA