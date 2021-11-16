ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ismi öğrenilemeyen şüpheli yanındaki bıçakla Mahmut K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.