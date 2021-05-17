Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Abuzer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şüpheli A.Ç. gözaltına alındı. Polis ekipleri kavgaya karışan diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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