Covid hastası bıçaklı kavgada yaralandı
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Covid hastası bıçaklı kavgada yaralandı

28.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:56
Covid hastası bıçaklı kavgada yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Covid-19 hastası olduğu ve karantinada olması gerektiği öğrenildi.

Olay, öğleden sonra Kahta Yeni Mahalle'deki eski cezaevi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Daha sonra tartışma büyüyerek sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Karşılıklı bıçakların kullanıldığı kavgada biri ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Kavgada yaralanan Mutez Hindevi (29), Ömer Ali (26), Akif Ali (21), Mahir Sağir (28), Muhammet Ali (27), Hıdır El Hımeydi (29) ve Lezgin Ali (15), ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan yaralılar arasında bulunan Mahir Sağir'in Covid-19 hastası olduğu ve karantinada olması gerekirken kavgaya karıştığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Mahir Sağir'in tedavisinin karantinada yapıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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