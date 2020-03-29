Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı
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Adıyaman, Polis, kavga, 3. Sayfa

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı Adıyaman'da, iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

29.03.2020 23:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:30
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi 100. Yıl İlk Okulu ön kısmında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Meydana gelen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederek şahısları etkisiz hale getirdi. Kavgada polis ekiplerince 6 kişi gözaltına alınırken kavga eden taraflardan birinin yakını fenalaştı. Fenalaşan kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga yerinde polis ekipleri olası bir olaya karşı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı

Kaynak: İHA

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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 6 gözaltı

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