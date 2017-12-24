Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi 812. Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle Y.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Kavgada, ismi öğrenilemeyen kişi bıçakla olayın ardından kaçmaya çalışan Y.Y. de zeminin ıslak olması sonucu düşerek başını çarpması sonucu yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırıldı.