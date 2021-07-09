Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Besni ilçesinde aileler anrasında yaşanan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Besni ilçesinde aileler anrasında yaşanan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Erdemoğlu Mahallesinde sokakta oynayan çocuklar arasında yaşanan tartışmaya aile mensupları da dahil oldu.
Tartışmanın büyümesi üzerine, A.D. yanında bulundurduğu bıçakla yaraladığı N.T. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri. şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren