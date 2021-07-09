Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Besni ilçesinde aileler anrasında yaşanan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Besni ilçesinde aileler anrasında yaşanan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Erdemoğlu Mahallesinde sokakta oynayan çocuklar arasında yaşanan tartışmaya aile mensupları da dahil oldu.

Tartışmanın büyümesi üzerine, A.D. yanında bulundurduğu bıçakla yaraladığı N.T. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri. şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sertab Erener Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Mario Balotelli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 09:26:42. #1.16#

title