Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

22.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:03
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.Ç., bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı M.Ç., ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.


Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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