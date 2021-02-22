Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.Ç., bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı M.Ç., ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN