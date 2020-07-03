Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Aralarında husumet bulunan M.D ve Ö.Ö Atatürk Caddesi'de karşılaştı. Sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri şüpheli M.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA