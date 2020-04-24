Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bahçecik, Adıyaman, kavga, Güncel, Haber

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralıADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan ve bıçakların kullanıldığı avgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

24.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:26
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan ve bıçakların kullanıldığı avgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerin Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan İki grup arasında bilinmeyen nedenle çoktan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.D., yanındaki bıçakla Z.A.D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Z.A.D.'yi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Z.A.D'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan E.D. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: DHA

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