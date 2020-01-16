Adıyaman'da, bıçaklı kavga: 1 yaralı

16.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:20

Adıyaman'da, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, Örenli Mahallesi, Pirin Köprüsü yakınlarında Osman B., ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen kavgada, ismi öğrenilemeyen kişi Osman B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bıçaklanan Osman B., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA