Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

17.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:54

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi Kahta Otogarı civarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Bekir A (33), vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA