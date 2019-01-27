Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Malazgirt Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C. bıçakla İbrahim Çoban'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çoban'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA