Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da bir grup kişi arasında çıkan kavgada S.T. bıçak darbesiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'nde bir grup kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gruptaki ismi öğrenilemeyen kişi, S.T'yi (18) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.