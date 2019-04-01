Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle birinci çevre yolu üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Cengiz Çiftçi (41) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayın ardından kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA