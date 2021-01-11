Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu

11.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:47
Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Adıyaman'da okulların yanı sıra belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okundu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Adıyaman'da okulların yanı sıra belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarda bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı okunacağı duyurusunun ardından, kentteki okullarda zil çalınıp İstiklal Marşı okundu. Aynı dakikalarda belediye hoparlörlerinden de İstiklal Marşı okutuldu. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşına eşlik etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Pazartesi ve Cuma günleri hoparlörlerden İstiklal Marşı çalınmasının devam edeceğini söyledi.

Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu
Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu
Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu
Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu
Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Oğuzhan Koç Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:51:12. #1.15#
title