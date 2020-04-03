Adıyaman'da bazı caddeler trafiğe kapandı
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Adıyaman, Gölbaşı

Adıyaman'da bazı caddeler trafiğe kapandı

Adıyaman'da bazı caddeler trafiğe kapandı Adıyaman Valiliği korona virüsü tedbirlerini arttırarak kentteki bazı cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiğine kapattı.

03.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:52
Adıyaman'da bazı caddeler trafiğe kapandı

Adıyaman'da bazı caddeler trafiğe kapandı

ADIYAMAN - Adıyaman Valiliği korona virüsü tedbirlerini arttırarak kentteki bazı cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiğine kapattı. Barikat kurulan yollarda polis ekipleri, sürücü ve yayaları alternatif yollara yönlendiriyor.

Korona virüs ile ilgili 'evde kal' çağrılarına yeterince uyulmaması üzerine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, yeni tedbirler aldı. Adıyaman'ın en işlek caddelerinde yaya ve araç trafiğine kısmen yasaklandı. Çok zorunlu haller olmadıkça il ve ilçeler arasındaki araç trafiğine müsaade edilmeyecek. Kurul kararı sonrasında 10.00-19.00 saatleri arasında Gölbaşı Caddesinin Sümer Meydanı ile Mimar Sinan Parkı altındaki kavşak arasında kalan bölümünde yaya ve araç girişine kontrollü olarak izin veriliyor. Gölbaşı Caddesinin bu bölümüne kontrollü giriş-çıkışların doğu ve batı (Sümer Meydanından ve 833 sokak kesişimi kavşaktan) tarafından, Gölebatmaz Caddesi ile Gölbaşı Kavşağından ve sadece yayalarla sınırlı kalmak kaydıyla (araç trafiğine kapatılarak) Gölebatmaz Caddesinin Sağlık Ocağı Caddesi Kavşağından sağlanmasına, 808 sokaktan (kale altından) Caddeye sadece yaya gelişlerin kontrollü şekilde verilmesine, diğer bu caddeye bağlanan tüm sokakların kapatılarak yaya ve araçların belirtilen girişlere yönlendirilmesine, bu cadde ile bağlantılı cadde ve sokaklarda görülen yoğunluğun devam etmesi halinde kuzey ve güneyinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda da aynı şekilde kontrollü geçiş düzenlemesi yapılmasına karar verildi.

Kurul ayrıca, 30 Nisan 2020 tarihine kadar ilçeler arasında gelen-giden araçların, tedarik, sağlık veya üretim zinciri dışında çok zorunlu haller olmadıkça il-ilçe merkezine gelmelerine müsaade edilmemesine karar verdi.

Kararlar 3 Nisan tarihi itibariyle başladı. Polisler gelen araçları ve yayaları yönlendirdi. Trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaarslan, yaya ve sürücülere yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

Gazetecileri açıklamada bulunan Feyzullah Karaaslan, "Valimizin başkanlığında toplanan il hıfzıssıhha kurulu kararı dün itibariyle alındı. Bu karar halkımızın malum korona virüs salgınına maruz kalmalarını engellemek. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Belirli aralıklarla ve belirli kontrollerle ticari araçlar, insanı ihtiyaçları olan malzemelerin taşınması, indirilmesine müsaade edilecek. Vatandaşların çarşı merkezine gelerek yoğunluk oluşturup, kendi sağlığını düşünerekten hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan korona virüs mücadelesi ile sıkı tedbirlerin uygulandığı kentte cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiği yoğunluğu azalırken, park, bahçe ve sokakların boş olduğu dikkat çekti. Kentte hareketliliğin azaldığı bölgeler drone ile havadan görüntülendi.

Adıyaman'da bazı caddeler trafiğe kapandı

Kaynak: İHA

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Adıyaman'da bazı caddeler trafiğe kapandı
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