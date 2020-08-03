Adıyaman'da bayram günü kan aktı
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Adıyaman'da bayram günü kan aktı

Adıyaman'da bayram günü kan aktı Adıyaman'da bir kişi pompalı tüfek ile bir kişi vurarak olay yerinden kaçtı.

03.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:30

Adıyaman'da bayram günü kan aktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir kişi pompalı tüfek ile bir kişi vurarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi 1459. Sokakta meydana geldi.İlk belirlemelere göre öğrenilemeyen bir sebepten dolayı Yusuf Ş. isimli şahıs kendi evinin bahçesinde otururken, R.D. isimli elinde pompalı tüfek ile gelerek ateş etti.

Yusuf Ş.'yi sağ omuzundan vuran şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaya olarak kaçan şahsı mahalle içerisinde aradı. Omzundan yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın şüphelisi olan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman'da bayram günü kan aktı

Kaynak: İHA

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