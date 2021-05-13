Adıyaman'da bayram denetimi
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Adıyaman'da bayram denetimi

Adıyaman'da bayram denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Ramazan Bayramının 1.gününde denetimler yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Ramazan Bayramının 1.gününde denetimler yapıldı.

Korona Virüs dolayısıyla 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Ramazan Bayramının ilk gününde de denetimlere devam etti. Yaptıkları denetimlerde durdurdukları araç sürücülerinin ve araçta bulunan kişilerin bayramlarını kutlayan polis ekipleri, evrak kontrolü gerçekleştirdi. Polis ekipleri, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan salgın kurallarına uymalarını istedi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da bayram denetimi
Adıyaman'da bayram denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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