Adıyaman'da bataklığa saplanan köpekleri itfaiye kurtardı
Adıyaman'da bataklığa saplanan iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
15.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:10
Adıyaman'da bataklığa saplanan iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Kahta kara yolunun 10. kilometresinde iki köpek, su toplama sahasındaki bataklığa saplandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından köpekleri kurtardı.
Çamur içinde kalan köpekler, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.
Kaynak: AA