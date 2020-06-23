Adıyaman'da başı demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı
Adıyaman'da başı demir kapı korkuluklarına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
23.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:00
Adıyaman'da başı demir kapı korkuluklarına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde yaşayan Gülen ailesinin 8 yaşındaki çocukları Emirhan Güler site bahçesinin kapısında oyun oynadığı esnada başını site kapısının korkuluklarına sıkıştırdı.
Ailesi Gülen'i kurtaramayınca itfaiye ekiplerincen yardım istedi.
Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardınan Gülen'in başını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA