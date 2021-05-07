Adıyaman'da banka şubelerine zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da 2 bankanın camlarını kırıp, ATM'lerine zarar veren kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da 2 bankanın camlarını kırıp, ATM'lerine zarar veren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Mustafa H, Sümer Meydanı'nda bilinmeyen bir nedenle 2 banka şubesinin camlarını kırıp ATM'lerine zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin polis aracına binerken, "6 aydır çocuklarımı göremiyorum, yazıklar olsun." diye bağırdığı duyuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül