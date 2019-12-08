Adıyaman'da bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Adıyaman'da bandrolsüz makaron ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

08.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:14
Adıyaman'da bandrolsüz makaron ele geçirildi

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan kente bandrolsüz makaron getirileceği ihbarını aldı.


Ekipler, kontrol noktasında durdurulan plakası belirtilmeyen otomobilde yapılan aramamada, 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirdi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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