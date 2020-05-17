Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı
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Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı (2)DÜŞME ANI KAMERADAAdıyaman'da Fatma Kaş'ın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşüşü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı
17.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:32

Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı (2)

DÜŞME ANI KAMERADA

Adıyaman'da Fatma Kaş'ın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşüşü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının bir anda yere düşmesi ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılması yer alıyor. Hastanede tedavisi süren Kaş'ın, hayati tehlikesi devam ediyor.

Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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