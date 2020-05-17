Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı
Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı (2)DÜŞME ANI KAMERADAAdıyaman'da Fatma Kaş'ın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşüşü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
17.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:32
Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı (2)
DÜŞME ANI KAMERADA
Adıyaman'da Fatma Kaş'ın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşüşü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının bir anda yere düşmesi ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılması yer alıyor. Hastanede tedavisi süren Kaş'ın, hayati tehlikesi devam ediyor.
Kaynak: DHA