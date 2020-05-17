Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı (2)DÜŞME ANI KAMERADAAdıyaman'da Fatma Kaş'ın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşüşü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı (2)

DÜŞME ANI KAMERADA

Adıyaman'da Fatma Kaş'ın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşüşü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının bir anda yere düşmesi ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılması yer alıyor. Hastanede tedavisi süren Kaş'ın, hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak: DHA