Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandıADIYAMAN'da, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Fatma Kaş (61), ağır yaralandı.

Adıyaman'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Fatma Kaş (61), ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Fatma Kaş, balkonda bulunduğu sırada bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Sert zemine düşerek yaralanan Kaş, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA