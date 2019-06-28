Adıyaman'da balkondan düşen çocuk öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen Umut Birkan Tanrıverdi (3) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıverdi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaynak: AA