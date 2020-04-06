Adıyaman'da bakkaldan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Adıyaman'da bakkaldan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da bakkaldan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Musalla Mahallesi'ndeki bir iş yerinden sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler çevredeki güvenlik kamerasından şüphelileri tespit etti.

Kent merkezinde yakalanan M.E. ile M.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA