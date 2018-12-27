Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Adıyaman'da "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve ilgili kurumlar tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemler değerlendirildi.

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman'da kamu kurumlarının ortak çalışmaları ve gayretleri ile bağımlılık yapan maddelerle mücadele büyük bir kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Madde bağımlılığı tüm insanlığı özellikle gençleri ve çocukları ciddi manada tehdit eden toplumsal bir sorundur. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu da bağımlılık ile mücadele konusunda 2018 yılında kamu kurumlarının yaptıkları çalışma ve faaliyetler ile 2019 yılında alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA