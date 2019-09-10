Adıyaman'da badem atağı

10.09.2019 11:56

Adıyaman'da 2013 yılında 3 bin 500 dekar olan badem üretim alanı, son yıllarda uygulanan eylem planı sayesinde 70 bin dekar alana ulaştı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ilk badem hasadını yaptıklarını söyledi.

Adıyaman'da badem ağacı sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Alan, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 70 bin dekar alana ulaştık. Hedefimiz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin dekar badem alanına ulaşmak. Bu hedefe doğru çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl bademde 11 bin 700 ton rekolte elde ettik. Bu yıl geçen yıla göre daha düşük fakat bu yıl ilk defa verim aldığımız ağaçlarımız olduğu için o farkı kapatmaya çalışacağız. Yaklaşık 9 bin ton rekolte bekliyoruz."

Badem üreticisine davet

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise Adıyaman'da tarımının geliştiğini belirtti.

Akyılmaz, "Gerek Adıyaman'ın bademde dünyada söz sahibi olması gerekse Adıyaman'daki üreticilerin badem üretmeye özendirilmesi, Adıyaman bademinin bir marka olarak küresel ölçekte pazarlanması ve dünyada Adıyaman bademinin tüketiminin artırılması konusunda birçok çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Bademin endüstriyel ürün olarak çeşitliliğini artırılması için de çalışmalarının devam ettiğini belirten Akyılmaz, şöyle konuştu:

"Girişimci ve yatırımcıların Adıyaman'da badem konusunda yatırımlar yapmasını öneriyorum. Biz de ajans olarak yatırım destek ve tanıtım çalışmalarımızda bölgemizde yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıları Adıyaman'a davet ediyoruz. Onların burada yapacakları yatırımlarda devletimiz adına gönüllü yatırım müşavirliği hizmeti verip, tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmaya çalışacağız. Çünkü burada ciddi potansiyel var. Badem katma değeri olan dünyada değerli bir ürün. Dolayısıyla Adıyaman'ın badem üretiminde rakiplerine karşı rekabet avantajının sağlanması için üretim altyapısının ve ürün çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir. Biz de kalkınma ajansı olarak bu misyonu üstlendik. Buradaki paydaşlarımızla yakın iş birliği yaparak bu misyonumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA