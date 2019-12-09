Adıyaman'da ayın polisi ödüllendirildi
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Adıyaman'da ayın polisi ödüllendirildi

Adıyaman'da hizmet kalitesini ve görevde verimliliği artırma hedefiyle başlatılan "ayın polisleri" uygulamasında Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ödüllendirildi.

09.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:42
Adıyaman'da ayın polisi ödüllendirildi

'da hizmet kalitesini ve görevde verimliliği artırma hedefiyle başlatılan "ayın polisleri" uygulamasında 'nde görevli polis memuru ödüllendirildi.

İl tarafından başlatılan "ayın polisleri" uygulamasında, kasım ayının başarılı polisi, oluşturulan komisyon tarafından belirlendi.

Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda trafik kazası sonucu yerde yaralı olarak yatan kızın üşümemesi için giydiği montu üzerine örten görevli trafik polis memuru Murat Demir "ayın polisi" olarak belirlendi.

Demir'e İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA
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