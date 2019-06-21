Adıyaman'da ATV devrildi: 5 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen ATV'deki 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen ATV'deki 5 kişi yaralandı.
Kübra Yıldırım idaresindeki 27 UM 952 plakalı ATV, Uzunkuyu köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Berfin Yıldırım, Sabri, Serap ve Fatma Yıldız yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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