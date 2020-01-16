Adıyaman'da atık gazete sayfaları ev kadınlarının bütçesine katkı sağlıyor

16.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:07

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan Toplumsal Gelişim Merkezi'nde (TOGEM) geri dönüşüm kursunda eğitim gören kadınlar, gazete sayfaları başta olmak üzere birçok atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırarak adeta sanat eserine dönüştürüyor.

TOGEM'de açılan geri dönüşüm kursunda 16 kadın, ev ve sokaktan getirdikleri gazete sayfalarının yanı sıra birçok atık malzemeden çanta, kapı süsü, sepet, tepsi, saat, çerezlik gibi yeni ürünler yapıyor.

Atık malzemeleri değerlendiren kadınlar, ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kurs öğreticisi Nuray İrem Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm kursuna 16 kursiyerin katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesinden etkilendiklerini anlatan Yavuz, "Kağıt, cam, gazete sayfaları gibi atık ürünlere hayat verip onları tekrar hayata kazandırıyoruz. Kursiyerlerimiz çok memnun. Kadınlar hem sosyalleşiyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor." dedi.

Kursiyer Rukiye Özdemir ise İstanbul'dan Adıyaman'a geldiğini ve daha önce geri dönüşüm kursuna katılmadığını söyledi.

Kursta sosyalleştiğini ifade eden Özdemir, "Çöp olarak düşündüğümüz atıkları değerlendirebiliyoruz. Çöpe atılan malzemeler dekoratif ürünler olarak karşımıza çıkabiliyor." dedi.

Necla Tutka ise kursa haftanın beş günü gelerek atık malzemeleri yeniden kullanılabilecek eşyalara dönüştürdüklerini belirterek, "Burada çanta, çerezlik, saat, biblo gibi ürünlere çeviriyoruz. Ayrıca kursta stres atıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA