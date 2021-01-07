Aşı geliştirme çalışmalarında yer alan firmanın çalınan malzemeleri İstanbul'da bulundu

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşı geliştirme çalışmalarında yer alan firmanın çalınan malzemeleri İstanbul'da bulundu, yetkililere teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, kentte yer alan Vetal firmasının bazı çalışmalarında kullanılmak üzere satın aldığı malzemeleri, nakliyeyi yapacak olan tır şoförü çaldı.

İhbar üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla malzemeleri Başakşehir ilçesindeki bir depoda buldu.

Adıyaman'a getirilen malzemeler firma yetkililerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı, bir şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı