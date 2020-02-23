Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

23.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:18
Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 45 mermi ve 8 şarjör ele geçirildi.


Gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

İşlemlerinin ardından zanlılardan 9'u serbest bırakılırken, 2'si sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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