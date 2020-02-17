Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:29

Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 44 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

İşlemlerinin ardından zanlılardan 5'i serbest bırakılırken, diğer 5'i sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA