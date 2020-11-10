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Asayiş uygulaması

10.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:29

Adıyaman'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada, parklar ve metruk binalarda denetim, şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılının 10 ayında 724 operasyon yapıldığı ve yakalanan 1108 şüpheliden 72'sinin tutuklandığı bildirildi.

Bu operasyonlarda 9 kilo 373 gram esrar, 771 gram eroin, 5 kilo 747 gram sentetik uyuşturucu ile 1369 hap ve 263 kök Hint kenevir iele geçirildiği kaydedildi.

Asayiş uygulaması
Asayiş uygulaması
Asayiş uygulaması
Asayiş uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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