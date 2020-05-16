Adıyaman'da asayiş uygulaması
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Adıyaman'da asayiş uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamasında 16 bin 547 kişinin sorgusu yapıldı.

Adıyaman'da asayiş uygulaması
16.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:50

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamasında 16 bin 547 kişinin sorgusu yapıldı.

Adıyaman'da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 16 bin 547 kişi, 10 bin 618 araç, 87 toplu taşıma aracı, 35 ticari taksi, 160 market ve fırın, 81 berber, kuaför, güzellik merkezi kontrol edildi.

Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan 61 işyeri, 19 kafe ve restoran, işyerlerinin kapatma saatleri ile ilgili 411 işyeri, 35 park, bahçe, mesire alanı kontrol edildi.

Korona virüsü (Covid-19) salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara toplamda 8 bin 667 TL para cezası kesildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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