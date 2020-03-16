Adıyaman'da asayiş uygulaması
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
16.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, bin 934 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Ekipler, durdurdukları 179 aracı kontrol ederken, 1 araca toplamda 288 lira cezai işlem uygulandı.
Uygulama kapsamında 74 umuma açık iş yeri ve 10 park da kontrol edildi.
Kaynak: AA