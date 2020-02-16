Adıyaman'da asayiş uygulaması
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Adıyaman'da asayiş uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

16.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:26
Adıyaman'da asayiş uygulaması

ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 917 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.

Ekipler, durdurdukları 388 aracı kontrol etti.

Uygulama kapsamında 97 umuma açık iş yeri ve 26 park da kontrol edildi.

Kaynak: AA
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