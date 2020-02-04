Adıyaman'da asayiş uygulaması
Adıyaman'da çocuk ile gençlerin korunmasına yönelik okul çevresindeki servis ve araçlar denetimi yapıldı.
04.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:28
Adıyaman'da çocuk ile gençlerin korunmasına yönelik okul çevresindeki servis ve araçlar denetimi yapıldı.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 728 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Ekipler durdurdukları 334 aracı kontrol etti.
Öte yandan 27 umuma açık iş yeri ve 24 park kontrol edildi.
Kaynak: AA