Adıyaman'da asayiş uygulaması
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Adıyaman'da asayiş uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

18.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 18.01.2020 21:52
Adıyaman'da asayiş uygulaması

İl ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada 3 bin 176 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

Ekipler, durdurdukları 499 aracı kontrol ederken 5 araca cezai işlem uyguladı.

Öte yandan 85 umuma açık işyeri kontrol edildi.

Kaynak: AA
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