Adıyaman'da asayiş uygulaması
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin suç ve suçlulardan korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin suç ve suçlulardan korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 248 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Ekipler durdurdukları 643 aracı kontrol etti.
Öte yandan 52 umuma açık işyeri ve 14 park kontrol edildi.