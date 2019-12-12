Adıyaman'da asayiş uygulaması

12.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:54

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin suç ve suçlulardan korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 248 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Ekipler durdurdukları 643 aracı kontrol etti.

Öte yandan 52 umuma açık işyeri ve 14 park kontrol edildi.

Kaynak: AA