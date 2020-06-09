Adıyaman'da asayiş olayları azalıyor
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Adıyaman'da asayiş olayları azalıyor

Suç ve suçluyla mücadelenin arttığı Adıyaman'da asayiş olaylarında azalma meydana geldi.

Adıyaman'da asayiş olayları azalıyor
09.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:29

Suç ve suçluyla mücadelenin arttığı Adıyaman'da asayiş olaylarında azalma meydana geldi.

Duyarlı vatandaşlarının desteği ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün aldığı önleyici tedbirler ile asayiş olaylarında azalma yaşandı.

Nisan ayında Türkıye 2.'si olan Adıyam, Mayıs ayında da Türkiye 2.si oldu.

2019 yılının ilk 5 aylık periyodu ile 2020 yılı ilk 5 ayı kıyaslandığında, Türkiye geneli sıralamasında asayiş olay sayılarında yüzde 30,8 azalış, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 48,3 azalış, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 37,3 azalış yaşandı.

Emniyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı için koymuş olduğumuz hedefler gerçekleşirken, vatandaşımızın can ve mal emniyeti içerisinde huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını temin etmek amacıyla 7/24 fedakarca görev yapan teşkilatımızın yanı sıra, Adıyamanlı hemşerilerimizin desteği de 'Birlikte Güçlüyüz' mottomuzun ne kadar etkin ve gerekli olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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