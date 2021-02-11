Adıyaman'da asayiş

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan 31 hırsızlık olayının 21'ini, 10 dolandırıcılık olayının 6'sını, 8 mala zarar verme olayının 6'sını, 19 hakaret olayının ve 48 kasten yaralama olayının da tamamını aydınlattı.

Öte yandan 468 şüpheliye işlem yapılıp, 56'sı gözaltına alındı, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaylarda 6 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 123 mermi, 13 kesici delici alet ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül