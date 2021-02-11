Adıyaman'da asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da asayiş

11.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:43
Adıyaman'da asayiş

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan 31 hırsızlık olayının 21'ini, 10 dolandırıcılık olayının 6'sını, 8 mala zarar verme olayının 6'sını, 19 hakaret olayının ve 48 kasten yaralama olayının da tamamını aydınlattı.

Öte yandan 468 şüpheliye işlem yapılıp, 56'sı gözaltına alındı, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaylarda 6 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 123 mermi, 13 kesici delici alet ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da asayiş - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:43:38. #1.16#
title