Adıyaman'da asayiş
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da asayiş - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da asayiş

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadale kapsamında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

08.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:00
Adıyaman'da asayiş

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadale kapsamında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ü.Ş'yi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araç sürücüsü sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak James Jeffrey Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berkay Şahin Gülben Ergen Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Adıyaman'da asayiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:05:46. #1.14#