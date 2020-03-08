Adıyaman'da asayiş
Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadale kapsamında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
08.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:00
Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadale kapsamında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ü.Ş'yi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araç sürücüsü sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Kaynak: AA