Adıyaman'da asayiş
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Adıyaman'da asayiş

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 35 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 37 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet ele geçirildi.

03.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:09
Adıyaman'da asayiş

Adıyaman İl Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 35 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 37 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet ele geçirildi.

Kent merkezi ve kırsal alanlarda yapılan asayiş uygulamasına çok sayıda jandarma personeli katıldı.

Ekipler, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yaptıkları çalışmada, 35 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 37 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet buldu.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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