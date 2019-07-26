Adıyaman'da arkadaşının tüfekle kazara vurduğu genç öldü

Adıyaman'da arkadaşının av tüfeğiyle kazara yaralanan genç yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla şakalaşan B.C'nin (19) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği gencin arkadaşı Murat Köklüoğlu (19), ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Köklüoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

B.C. olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA