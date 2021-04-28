Adıyaman'da 'arı zehri' üretimi yapılacak
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Adıyaman'da 'arı zehri' üretimi yapılacak

Adıyaman'da 'arı zehri' üretimi yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından arıcılara dağıtılan arılı kovanlar ve ekipmanlarla arı zehri üretimi yapılacak.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından arıcılara dağıtılan arılı kovanlar ve ekipmanlarla arı zehri üretimi yapılacak.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan 'Sağlık İçin Arı Zehri Projesine' arıcılıkla uğraşan 20 arıcı dahil edildi. Proje kapsamında müdürlük tarafından arı zehrinin alınmasında ve muhafazasında kullanılacak malzemeler dağıtıldı. Müdürlük tarafından ileriki günlerde her bir arıcıya 16 adet arılı kovan dağıtımı da gerçekleştirilecek. Arıcıların yetiştirmiş olduğu arılardan elde edeceği arı zehirleri ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılacak. 1 Gram arı zehrinin yaklaşık 500 TL olduğunu söyleyen Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, "GAP İdaresine sunmuş olduğumuz Sağlık İçin Arı Zehri Projesi kapsamında temin ettiğimiz malzemeleri burada bulunan 20 çiftçimize dağıtmak üzere bulunuyoruz. 20 çiftçimizin her birine 16 adet arılı kovan, arı zehri toplama aparatı, muhafaza şişeleri ve oto buzdolapları dağıtılacak. Bu proje ile elde edilecek arı zehri, özellikle sağlıkta, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan bir ürün. İlimizde ve bölgemizde şu an arı zehrini üreten herhangi bir kurum yok" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 'arı zehri' üretimi yapılacak
Adıyaman'da 'arı zehri' üretimi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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